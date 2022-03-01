Trabzonspor'un kupadaki rakibi Antalyaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Trabzonspor, çeyrek finali karşılaşmasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.
Kupaya 5'nci turdan dahil olan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda da Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Ligde son haftalarda toparlanma sürecine giren ve son 5 maçında kaybetmeyen Antalyaspor, bu süreçte 9 puan toplamayı başardı.
Fraport TAV Antalyaspor ise kupaya 3'üncü turdan katıldı. Kırmızı beyazlılar, Diyarbekirspor, Amed Sportif, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u saf dışı bırakarak çeyrek final vizesini almıştı.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Yusuf Yazıcı, Berat Özdemir, Siopis, Visca, Bakasetas, Kouassi, Djaniny.
Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Poli, Fredy, Ndao, Mehmedi, Sinan, Adriano.
- 17:56
- 17:50
- 17:49
- 17:39
- 17:34