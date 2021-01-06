Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un konuğu Göztepe
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Medical Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönet,yor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den takip edebilirsiniz...
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye.
Etiketler: Göztepe Süper Lig Trabzonspor
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