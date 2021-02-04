Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un konuğu Denizlispor
Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde yenilmediği son 6 karşılaşmada 16 puan topladı. Bordo-mavili ekip haftaya 36 puanla 5. sırada girdi.
Bu sezon 4. teknik direktörüyle yoluna devam eden Yukatel Denizlispor, Hakan Kutlu yönetimindeki ilk maçında geçen hafta Göztepe'yi 2-1 yenerek ligde 7 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip ligde 17 puanla son sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Etiketler: Trabzonspor Denizlispor Süper Lig
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