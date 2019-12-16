UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile hafta içinde oynadığı karşılaşmanın ardından Avrupa serüveni bu sezon sona eren bordo-mavililer, lige odaklandı.

Ligin 15. haftasına 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada giren bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, mağlup olmaması halinde 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini elde edecek.

Karşılaşmayı TRT RADYO1'den canlı dinleyebilirsiniz.

MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth.

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Aissati, Olay Şahan, Sacko, Barrow, Rodallega

Kaynak: AA