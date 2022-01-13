Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Manolis Siopis pozitif çıktı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yunan oyuncu Manolis Siopis'in COVID-19 testi pozitif çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması, 5'e 2 ve bölgesel antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile COVID-19 testi pozitif çıkan Siopis katılmadı.
[Fotoğraf: AA]
İlk testi negatif çıkan Siopis'in ikinci testi pozitif sonuçlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a hareket edecek.
Etiketler: Trabzonspor Koronavirüs
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