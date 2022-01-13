Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da 2 futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzonspor, 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Açıklamada oyuncuların durumlarının iyi olduğu ve tedavi süreçlerinin başladığı bilgisi verildi.
Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, 2 oyuncunun COVID-19 testi pozitif çıktı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin COVID-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" sözleri yer aldı.
Etiketler: Süper Lig Trabzonspor
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