Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon’da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi.

Trabzonspor taktik çalıtı

Bordo mavili ekip, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de Akyazı Stadyumu’nda taktiksel ağırlıklı hazırlık maçı oynadı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan takım pazar günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]