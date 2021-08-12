Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Trabzonspor tur için Molde karşısında
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Molde ile karşılaşacak.
Molde Aker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Adam Farkas yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 tamamlanmıştı.
Trabzonspor, turu geçmesi için Norveç'te oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.
Beraberlik halinde maç uzayacak. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa tur atlayacak taraf penaltı vuruşlarıyla belli olacak.
Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Koita ve Dorukhan Toköz bu maçta görev yapamayacak.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Trondsen, Hugo, Edgar, Peres, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny
Etiketler: Avrupa Kupaları Trabzonspor
Son Haberler
- 16:01
- 15:58
- 15:49
- 15:47
- 15:38
Sıradaki Haber
Türkiye FIFA dünya sıralamasında geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz