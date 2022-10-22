Trabzonspor Sivasspor'u ağırlıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Trabzonspor seyircisi önünde Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor.
9. dakikada Marek Hamsik Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bordo mavililer 10 hafta sonunda ligde 18 puana sahip.
Son 2 maçından galibiyetle ayrılmanın moraliyle sahaya çıkan Sivasspor ise zorlu Trabzon deplasmanından da kayıpsız dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Sivasspor, 10 puan topladı.
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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.
Gol: Dk. 9 Marek Hamsik (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 33 Eren Elmalı (Trabzonspor)
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