Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Sivasspor'u ağırlıyor
Trabzonspor, Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Zorlu maç öncesi Trabzonzpor 12, Sivasspor ise 9 puanda bulunuyor.
Trabzonspor ligin 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor ise Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlayacak.
Stat: Medical Park.
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Benik Afobe.
Demir Grup Sivasspor: Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Casimir Ninga.
Etiketler: Sivasspor Süper Lig Trabzonspor
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