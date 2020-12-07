Trabzonspor Sivasspor'u ağırlayacak
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.
Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.
Ligde 5 maçtır kazanamayan Demir Grup Sivasspor ise galibiyet hasretini dindirmenin peşinde. Rıza Çalımbay'ın ekibi, 3 puanla Trabzon'dan dönmenin hesaplarını yapıyor.
Kırmızı beyazlı cephede ise koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay ve iki yardımcısının yanısıra, 5 de futbolcu Trabzonspor maçında yer alamayacak.
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