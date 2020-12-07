Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Demir Grup Sivasspor ise galibiyet hasretini dindirmenin peşinde. Rıza Çalımbay'ın ekibi, 3 puanla Trabzon'dan dönmenin hesaplarını yapıyor.

Kırmızı beyazlı cephede ise koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay ve iki yardımcısının yanısıra, 5 de futbolcu Trabzonspor maçında yer alamayacak.