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Spor
AA 11.08.2023 20:10

Trabzonspor sezonunun açılış maçında Antalyaspor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor sezonunun açılış maçında Antalyaspor'u ağırlıyor

Papara Park'ta saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Yeni sezon hazırlıkları

Karadeniz ekibi, 38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi ise, sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

Taraflar aralarında oynadıkları 75 karşılaşmanın 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'inde Antalyaspor kazanmış ve 17 karşılaşmada ise eşitlik bozulamamıştı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Buksa.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu

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