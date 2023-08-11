Trabzonspor sezonunun açılış maçında Antalyaspor'u ağırlıyor

Papara Park'ta saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Yeni sezon hazırlıkları

Karadeniz ekibi, 38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Akdeniz ekibi ise, sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

Taraflar aralarında oynadıkları 75 karşılaşmanın 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'inde Antalyaspor kazanmış ve 17 karşılaşmada ise eşitlik bozulamamıştı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Buksa.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu