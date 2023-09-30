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Spor
TRT HABER/AA 30.09.2023 15:15

Trabzonspor Pendikspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor Pendikspor'u konuk edecek

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00 başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

TRT Radyo 1'den karşılaşmayı canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Pendikspor'u konuk edecek

Trabzonspor, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Kasımpaşa ve Beşiktaş karşısında aldığı üst üste galibiyetlerle iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor, son olarak deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Karadeniz ekibi, sahasında iyi bir oyunla kazanarak kendini taraftarına affettirmek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic'in sakatlıkları sürüyor. Joaquin Fernandez ve Nicolas Pepe'nin ise tam hazır olmadıkları için maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor, deplasmanına götürülmeyen Larsen ise şans verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine 4 puan yazdırdı. Pendikspor zorlu deplasmanda kazanarak Süper Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Mendy, Visca, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredrik Midtsjo, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram

Stat: Papara Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Gökhan Barcın

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