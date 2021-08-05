Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Trabzonspor Molde'yi konuk edecek
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers yönetecek. Mücadele, A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.
Trabzonspor'u Molde'yi geçmesi durumunda ise zorlu bir rakip bekliyor. Karadeniz ekibi play off aşamasında İtalyan devi Roma ile karşılaşacak.
Stat: Medical Park
Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaninyç
Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannseverk, Hussain, Hestad, Brynhilrdsen, Omoijuanfoç
Etiketler: Trabzonspor Avrupa Kupaları
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