Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers yönetecek. Mücadele, A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

Trabzonspor'u Molde'yi geçmesi durumunda ise zorlu bir rakip bekliyor. Karadeniz ekibi play off aşamasında İtalyan devi Roma ile karşılaşacak.

Stat: Medical Park

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaninyç

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannseverk, Hussain, Hestad, Brynhilrdsen, Omoijuanfoç