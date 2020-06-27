Trabzonspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
3. dakikada Trabzonspor'da Sörloth takımını 1-0 öne geçirdi. Norveçli golcü 6 hafta sonra ligde 20. golünü kaydetti.
En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta müsabakaya çıktı.
Bordo mavili ekip ligde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Hafta içi Mustafa Reşit Akçay'yla yollarını ayıran MKE Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirmişti. Sarı lacivertli ekip ligde 24 puanla son sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - TRABZONSPOR MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ 3. dakikada Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından Ankargücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu Abdulkadir Parmak kafayla Sörloth'a doğru aktardı. Norveçli oyuncu müsait poziyonda yaptığı sert vuruşla bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 40 Bilal Başacıkoğlu), Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.
MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.
Gol: Dk. 3 Sörloth (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Pazdan, Dk. 39 Kulusic, Dk. 43 Sedat, Dk. 45+1 Scarione (MKE Ankaragücü), Dk. 45+3 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)