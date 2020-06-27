Trabzonspor MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta müsabakaya çıkacak.
Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Trabzonspor, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.
Bordo mavili ekip ligde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Hafta içi Mustafa Reşit Akçay'yla yollarını ayıran MKE Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirmişti.
Sarı lacivertli ekip ligde 24 puanla son sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Ankara'da oynana maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan
Muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.
MKE Ankaragücü: Friedrich, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill.
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