56. dakikada Demba Ba Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

63. dakikada Trabzonspor, Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği sağladı. 1-1

Ligde 52 puanı bulunan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, aynı puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir karşısında kazanarak geçen hafta rakibinden devraldığı liderliği sürdürmeyi hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

CAIÇARA'NIN ŞUTUNU UĞURCAN ÇIKARDI 8. dakikada Junior Caiçara'nın sağ kanattan ortasında Danijel Aleksic arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan Çakır direk dibinde topu çeldi. Medipol Başakşehir oyuncular korner bekledi fakat Fırat Aydınus aut olduğunu işaret etti.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Anthony Nwakaeme ceza alanı içinden sağ ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta gitti.

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza alanı içine giren Caleb Ekuban pasını Anthony Nwakaeme'ye çıkardı. Anthony Nwakaeme, bekletmeden sağ ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta gitti.

26. dakikada Sosa kendi yarı alanının ortalarında topla buluştu ve savunmanın arkasına sarkan Ekuban'a harika bir pas yolladı. Ekuban topu kontrol edip Nwakaeme'ye çevirirken Nijeryalı oyuncu sırtı dönük top isteyen Sörloth'u gördü. Sörloth yakın mesafeden dönerek vuruşunu yapmak istedi ancak Ponck'tan kritik bir müdahale geldi.

31. dakikada Filip Novak'ın sol kanattan ortasında Abdulkadir Parmak ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra pasını Alexander Sörloth'a çıkarmak istedi ancak Medipol Başakşehir savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

SOSA VURDU MERT ÇIKARDI 35. dakikada Jose Sosa'nın ceza alanı sağ çaprazından yerden yaptığı vuruşunu kaleci Mert Günok yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ 38. dakikada Caleb Ekuban ile Mahmut Tekdemir arasında yaşanan mücadele sonrasında Mahmut Tekdemir yerde kaldı. Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk hakeme yaptığı itirazlar sonrasında sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Caleb Ekuban'ın sol kanattan ortasında Alexander Sörloth müsait pozisyonda altıpas önünden kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

DEMBA BA ATTI 56. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in sol kanattan ortasında Edin Visca ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra pasını Demba Ba'ya çıkardı. Demba Ba, sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 0-1

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI 60. dakikada Trabzonspor eşitlik golü için kalabalık geldi. Nwakaeme'nin arka direğe yaptığı etkili ortada savunma son anda tehlikeyi önledi.

SKRTEL KENDİ KALESİNE ATTI 63. dakikada Jose Sosa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Martin Skrtel altıpas içinde kafayla ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

64. dakikada Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Alexander Sörloth arka direkte kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth.

Medipol Basaksehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba.

Sarı kart: Dk. 38 Okan Buruk (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir)

Gol: Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Martin Skrtel (kendi kalesine) (Trabzonspor)