Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yeni sezonda da İrfan Buz çalıştıracak. Sarı Siyahlı ekip, geçen sezonu 45 puanla 15'inci sırada tamamladı.

Kadrosuna Benjamin Tetteh, Stevie Mallan ve Rayane Aabid gibi isimleri katan Malatyaspor, yeni sezonda başarılı sonuçlar alarak düşme korkusu yaşamak istemiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yoluna devam eden Karadeniz ekibi, geçen sezonu 71 puanla 4'üncü sırada tamamladı.

Yeni transferleri ile dikkati çeken Trabzonspor, sezona iddialı giriyor.

Kadrosunu Marek Hamsik, Andreas Cornelius, Bruno Peres, Gervinho, Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz gibi yıldız isimlerle güçlendiren Bordo Mavililer, şampiyonluğun en büyük adaylarından.