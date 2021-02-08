Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

Bu maç öncesi Trabzonspor'un 39, Yeni Malatyaspor'un ise 29 puanı bulunuyor.

Trabzonspor seriyi uzatma peşinde

Eddie Newton yönetiminde kötü bir giriş yaptığı Süper Lig'e, Abdullah Avcı ile doludizgin devam eden Trabzonspor, son 5 resmi maçını kazanmayı başardı. Son olarak Yukatel Denizlispor'u devirerek puanını 39'a çıkaran ve liderle arasındaki farkı 9 puana indiren Fırtına, galibiyet serisini Malatya'da da sürdürmek istiyor.

Son haftalarda, Nwaekeme, Djaniny ve Ekuban gibi yıldızlarının yüksek formu yanında, yeni transferleri Berat ve Bakasetas'tan da faydalanmaya başlatan ekip, ligin form grafiği en iyi takımları arasında zirveye oynuyor.

Malatyaspor üç puanı özledi

Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor, üç maçtır galibiyet hasreti çekiyor. Galatasaray'a son dakikalarda yediği golle mağlup olan ekip, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarında birer puanla yetindi.

Hamzaoğlu'nun ekibinde yeni transfer Steve Mallan, hafta içi oynanan Göztepe müsabakasında ilk kez süre almış ve gol sevinci yaşamıştı.

Trabzonspor'da üç eksik var

Karadeniz ekibinde, sezon öncesi sakatlanan Andreas Trondsen'in yanında, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak'ın sakatlıkları da sürüyor. Trondsen ve Abdülkadir Ömür kafilede yerini alamazken, Abdülkadir Parmak'ın da maça yetişmesi beklenmiyor.

Trabzonspor'da, Edgar Ie ve oynaması durumunda Abdülkadir Parmak, kart sınırındaki oyuncular olarak göze çarpıyor.

Malatya'da dört oyuncu sınırda

Yeni Malatyaspor'da, kırmızı kart cezalı Kubilay Kanatsızkuş bu karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı süren Ertaç'dan da yoksun çıkacak ekipte, Karim Hafez'in durumu da şüpheli.

Ev sahibinde Jody Lukoki, Wallace, Ahmed Ildız ve Jedmir Topalli, kart görmeleri halinde, Antalya deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.