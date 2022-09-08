Ferencvaros Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Avrupa'da 142. maçı

Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 142. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

Stat: Groupama Arena

Hakemler: Fabio Maresca, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)

Ferencvaros: Dibusz, Mmaee, Knoester, Besic, Nguen, Zachariassen, Civic, Vecsel, Traore, Wingo, Boli.

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Bartra, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hugo, Larsen, Denswil, Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Gomez.