Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, Antalyaspor ile Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da doludizgin gidiyor. Bordo mavililer Antalyaspor'u yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor'a turu getiren golleri 12. dakikada Edin Visca ile 89. dakikada Berat Özdemir attı.

Bordo mavililerde Bakasetas'ın 33. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trabzonspor yarı finalde Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor maçının kazananıyla oynayacak.

Kupaya 5'nci turdan dahil olan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda da Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Fraport TAV Antalyaspor ise kupaya 3'üncü turdan katıldı. Kırmızı beyazlılar, Diyarbekirspor, Amed Sportif, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u saf dışı bırakarak çeyrek final vizesini almıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına doğru hareketlenen Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver-kaç sonrası ceza alanı içinde yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

26. dakikada Djaniny'in sağdan pasında, Kouassi'nin dokunduğu topu Visca tamamlamak istedi ancak kaleci Diogo, tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Kouassi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top üst direğe vurarak kornere çıktı.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ - 33. dakikada Puchacz'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda kaleci Diogo'nun sektirdiği topu Bakasetas, altıpas içinden filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Bakasetas'ın, ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nun pasında, ceza alanı içinde Ndao'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 82 Peres), Denswil, Vitor Hugo (Dk. 85 Ahmetcan Kaplan), Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Visca, Bakasetas (Dk. 65 Andreas Cornelius), Kouassi (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk. 82 Yusuf Erdoğan).

Fraport TAV Antalyaspor: Sousa, Bünyamin Balcı (Dk. 78 Sinan Gümüş), Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Fredy (Dk. 58 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 58 Houssam Eddine Ghacha), Mehmedi (Dk. 67 Haji Wright), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Luiz Adriano

Goller: Dk. 12 Visca, Dk. 86 Berat Özdemir (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Berat Özdemir, Dk. 84 Vitor Hugo (Trabzonspor)