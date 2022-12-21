Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.

Trabzonspor, 10. dakikada Umut Bozok ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada Naci Ünüvar farkı 2'ye çıkardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

İki ekip 10 yıl sonra ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.

Yılport Samsunspor zorlu rakibi karşısında tur arayacak. Spor Toto 1. Lig'de yoluna şampiyonluk iddiası ile devam eden kırmızı beyazlılar 29 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde hedef ezeli rakibini geçerek son 16 turuna yükselmek.

Kupaya 3. turdan katılan Samsunspor, sırasıyla Muşspor ve Adanspor'u eleyerek 5. tura çıktı. Trabzonspor ise kupaya 5. turdan dahil oldu.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Ata Yıldırım.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Eren Elmalı (Dk. 62 Arif Boşluk), Larsen (Dk. 46 Vitor Hugo), Bakasetas (Dk. 63 Hamsik), Naci Ünüvar, Gbamin (Dk. 31 Hüseyin Türkmen), Bardhi, Doğucan Haspolat, Umut Bozok, Trezeguet ( Dk. 77 Maxi Gomez).

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Celil Yüksel, Ali Kaan Güneren, Emre Gültekin (Dk. 46 Bedirhan Çetin), Osman Çelik, Şener Kaya (Dk. 46 Polat Yaldır), Ahmet Sagat (Dk. 74 Tanque), Laura (Dk. 62 Fofana).

Goller: Dk. 10 Umut Bozok, Dk. 28 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Osman Çelik, Dk. 58 Soner Gönül, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (Yılport Samsunspor)