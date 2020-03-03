Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

SOSA VURDU ALTAY ÇIKARDI 4. dakikada sağ çizgiden kullanılan uzun taç atışını Fenerbahçe savunması kafayla uzaklaştırmaya çalıştı, ceza sahasına seken topa Jose Sosa çok sert vurdu kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere gönderdi.

20. dakikada orta saha yakınlarında baskıyla topu kazanan Tolgay Arslan ceza sahası çizgisine kadar ilerledi ve şutunu çekti top yandan auta gitti.

OZAN TUFAN KALEYİ YOKLADI 27. dakikada sol kanatta gelişen Fenerbahçe hücumunda topla buluşan Ozan Tufan, topla ceza sahasına doğru ilerledi. Ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında, savunmadan dönen top Caleb Ekuban'da kaldı. Caleb Ekuban topu düzeltiyor ve şansını denedi ancak etkili bir vuruş olmadı. Kaleci Altay Bayındır topu rahat kontrol etti.

Stat: Medical Park

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette (Dk. 10 Tolgay Arslan), Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Mehmet, Kruse, Muriç.

Yarın finale nasıl geldiler

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Trabzonspor, sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyerek yarı finale geldi.

Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan itibaren, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi.

Ersun Yanal son maçına çıktı

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapandı. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıktı.