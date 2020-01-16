Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

21. dakikada Sosa'nın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 21. dakikada Trabzonspor, Jose Sosa'nın golüyle öne geçti. Badou Ndiaye'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa, ceza alanı içine gönderdiği top doğrudan kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

30. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan yerden içeri çıkardığı topa Recep Niyaz ceza alanı içinden bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

33. dakikada Joao Pereira'nın sağ kanattan ortasında Badou Ndiaye ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı ancak top önündeki rakibi Zeki Yavru'dan geri döndü.

38. dakikada Hugo Rodallega'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Hadi Sacko ceza alanı içine ortasını yaptı. Recep Niyaz, sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yapmak istedi ancak istediği gibi olmayınca top farklı şekilde yandan auta çıktı.

45. dakikada Trabzonspor, 2. gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza alanı içine giren Anthony Nwakaeme, topu sağına çektikten sonra çok sert vuruyor ancak top üst direkten geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Medical Park Stadyumu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega

GOL: Dk. 21 Sosa (Trabzonspor)

Sarı Kart: Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 31 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 45+1 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

Kaynak: TRT HABER, AA