Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk ediyor16 Ocak 2020 Perşembe 21:21 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 21:22
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
21. dakikada Sosa'nın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL: 21. dakikada Trabzonspor, Jose Sosa'nın golüyle öne geçti. Badou Ndiaye'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa, ceza alanı içine gönderdiği top doğrudan kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.
30. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan yerden içeri çıkardığı topa Recep Niyaz ceza alanı içinden bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.
33. dakikada Joao Pereira'nın sağ kanattan ortasında Badou Ndiaye ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı ancak top önündeki rakibi Zeki Yavru'dan geri döndü.
38. dakikada Hugo Rodallega'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Hadi Sacko ceza alanı içine ortasını yaptı. Recep Niyaz, sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yapmak istedi ancak istediği gibi olmayınca top farklı şekilde yandan auta çıktı.
45. dakikada Trabzonspor, 2. gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza alanı içine giren Anthony Nwakaeme, topu sağına çektikten sonra çok sert vuruyor ancak top üst direkten geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Medical Park Stadyumu
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sörloth
Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega
GOL: Dk. 21 Sosa (Trabzonspor)
Sarı Kart: Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 31 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 45+1 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)
Kaynak: TRT HABER, AA