Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Yukatel Denizlispor Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde kapattı.

14. dakikada Oscar Yukatel Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Recep Niyaz farkı 2'ye çıkardı. 2-0

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı bordo-mavililer 2-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 14. dakikada Anthony Nwakaeme'nin yaptığı geri pas hatasında araya giren Oscar Estupinan topu kontrol etti ve yay önünden kaleye şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluştu. 1-0

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Hadi Sacko ceza sahası içine girmeden ortasını yaptı. Topa hareketlenen Recep Niyaz altıpas önüden kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. 2-0

28. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Filip Novak ceza sahası içine ortasını gönderdi, Alexander Sörloth penaltı noktasının hemen yanından kafa vuruşunu yaptı kaleci Tolgahan Acar kornere tokatladı.

29. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Abdulkadir Parmak ceza sahası içine ortasını çevirdi, topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İlk yarı Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Isaac Sackey, Olcay Şahan, Muhammet Özkal, Zeki Yavru, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Ogenyi Onazi, Marc Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Oscar Estupinan.

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Yusuf Sarı, Alexander Sörloth.

Gol: Dk. 14 Oscar, Dk. 23 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Sarı Kart: Dk. 19 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 21 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

Kaynak: TRT HABER, AA