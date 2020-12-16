Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor kupada Adana Demirspor'u ağırlıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.15'de başladı. Müsabakayı hakem Alper Çetin yönetiyor.
Geçen sezon finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, bu sezon kupadaki ilk karşılaşmasını kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza.
Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedat, Lanzafame.
Etiketler: Trabzonspor Türkiye Kupası
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