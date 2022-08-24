Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. Mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayınlanıyor.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

Trabzonspor, turu geçememesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşma

Bordo-mavililer, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Dorukhan Toköz, Manolis Siopis, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Jorge Djaniny, Andreas Cornelius.

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk, Kristiansen.

Sarı kart: Dk. 23 Kristiansen (Kopenhag)