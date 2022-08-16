Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

Yeni transferler kadroda

Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Marc Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ...

Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bakasetas, Aldülkadir, Trezequet, Cornelius

Avcı ile 3. kez

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı.

İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti.

Avrupa’da yaşayan Türklerden maça yoğun ilgi

Avrupa’nın farklı ülkelerinden yüzlerce taraftar Kopenhag’ın Axeltorv meydanında bir araya geldi.

Ellerinde bayraklar ve Trabzonspor formalarıyla meydana gelen taraftarlar tezahüratta bulunup horon çekti.

İngiltere’nin başkenti Londra’dan maçı izlemek için Kopenhag’a gelen Hüseyin Duran isimli taraftar, 10 arkadaşıyla sabah Kopenhag’a geldiklerini, maçı statta izleyeceklerini söyledi.

Almanya’nın Frankfurt kentinden gelen Sezer Çakır ise “Şampiyonluk maçına gidemediğim için çok üzülmüştüm ancak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Kopenhag’a geldim. 1-2 gündür yollardayım inşallah sonu güzel olur.” dedi.

Ogün Bozkurt isimli taraftar da, Trabzonspor’u desteklemek için Avusturya’dan kardeşiyle Kopenhag’a geldiğini, takımının maçlarını çoğu zaman gittiğini söyledi.

Havai fişek iddiası

Öte yandan, sosyal medyada dün Trabzonspor'un kaldığı otelin yakınlarında yapıldığı iddia edilen havai fişek gösterisinin ise şehir genelinde düzenlenen bir kutlama nedeniyle yapıldığı öğrenildi.