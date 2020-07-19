12. dakikada Trabzonspor, Alexander Sörloth'un golü ile maçta 1-0 öne geçti.

42. dakikada Konyaspor'da Bajic skoru eşitledi.

Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Diğer yandan ise Konyaspor topladığı 33 puanla 14. sırada yer alıyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ermişti.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KRİTİK MÜDAHALE 4. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür son çizgiye hareketlenen Kamil Ahmet'i gördü. Kamil Ahmet'in içeri çevirmek istediği topa son anda ayak koyan Alper topu kornere attı.

TEHLİKELİ POZİSYON 5. dakikada Alper'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Ömer Ali Şahiner sert bir vuruş yaptı. Yerden seken topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

YAN AĞLARDA 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Konyaspor savunmasına da çarpıp yan ağlarda kaldı.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 12. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Ekuban savunma arkasına sarkan Sörloth'a çok şık bir pas yolladı. Yıldız futbolcu kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra açısını kaybetmesine rağmen harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

MÜTHİŞ POZİSYON 25. dakikada Jonsson'un savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden Milosevic topu rakibinden kurtarıp çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan'dan seken topa Jevtovic gelişine vurdu ancak top Manuel da Costa'ya çarpıp kornere gitti.

GOL - KONYASPOR SKORU EŞİTLEDİ 42. dakikada Ömer Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada Rijad Bajic etkili bir kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-1

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ 45+2. dakikada Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortada top Novak'tan sekip bir anda kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic (Dk. 39 Levan Shengelia), Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

Goller: Dk. 12 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 42 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 25 Caleb Ekuban