Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Diğer yandan ise Konyaspor topladığı 33 puanla 14. sırada yer alıyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ermişti.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekipte ise cezalı Miya ile sakatlıkları bulunan Volkan Fındıklı, Hurtado ve Guilherme mücadelede forma giyemeyecek.

Stat: Medical Park.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth.

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Thuram.