Trabzonspor Süper Ligi'n 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta evinde Yukatel Denizlispor'a mağlup olan bordo mavili ekip, bu kez kazanmak istiyor.

Trabzonspor, ligdeki son 5 maçında, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibinde Majid Hosseini, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı TRT RADYO1'den canlı dinleyebilir, MAÇ MERKEZİ'nden de anlık takip edebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, ligde sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Konya ekibi, ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Geçen hafta Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor ile sahasında oynadığı son altı Lig maçını kaybetmeyen İttifak Holding Konyaspor, rakibine evinde son olarak 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Deplasmanda çıktığı son 18 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde bu konuda en uzun serinin sahibi.

MUHTEMEL 11'LER

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Volkan, Ferhat Öztorun, Jonnson, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf Sarı (Abdulkadir Parmak), Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.

Kaynak: TRT SPOR