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Spor
TRT HABER/AA 03.12.2023 14:53

Trabzonspor Kayserispor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.

Trabzonspor Kayserispor'u ağırlıyor

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Kayserispor'u ağırlıyor

Geçtiğimiz hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelişiyle iyi bir ivme yakaladı. Avcı yönetiminde bu sezon mağlubiyet almayan bordo mavili ekip, bu süreçte çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 de beraberlik elde etti.

23 puanı bulunan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da Batista Mendy sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo mavililerde ayrıca Joaquin Fernandez, Göktan Gürpüz ve Mislav Orsic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Mondihome Kayserispor ise Recep Uçar yönetiminde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor

5 maçtır yenilmeyen sarı kırmızılılar, bu süreçte 4 galibiyet ve 1 de beraberlik aldı. 20 puanı olan Kayseri temsilcisi, başarılı formunu Trabzon deplasmanına da taşımayı hedefliyor. 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam

Stat: Papara Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık

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