Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Hes Kablo Kayserispor ise sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 32 puanla küme düşme potasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanınından puan veya puanlarla dönme hesapları yapıyor.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada konuk takım ilk etkili atakta golü buldu. Sol taraftan Hüseyin Türkmen'den şık bir şekilde sıyrılarak ceza alanı son çizgisine doğru giden Henrique, topu altı pas içindeki Muğdat Çelik'e aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

13. dakikada Krviz'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

20. dakikada Bakasetas'ın pasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar'ın dokunamadığı top direğin dibinden auta gitti.

26. dakikada Flavio'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas'ın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar, sol tarafına gelen topu çıkarmayı başardı.

GOL - 29. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas, topu göğsüyle kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere yolladı. 1-1

32. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.