Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Trabzonspor Kayserispor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü-arşiv]
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Hes Kablo Kayserispor ise sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 32 puanla küme düşme potasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanınından puan veya puanlarla dönme hesapları yapıyor.
İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Süper Lig Trabzonspor
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