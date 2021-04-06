Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Hes Kablo Kayserispor ise sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 32 puanla küme düşme potasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Trabzonspor deplasmanınından puan veya puanlarla dönme hesapları yapıyor.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...