Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Trabzonspor Sörloth ile 1-0 öne geçti.

Kayserispor kalesinde baskısını artıran bordo mavililerde Nwakaeme 37. dakikada farkı 2'ye çıkarttı.

43. dakikada sarı kırmızlılarda Ömer Uzun farkı 1'e indirdi. 2-1

Mücadelenin ikinci yarısında 47. dakikasında Sturridge Trabzonspor'un 3. golünü kaydetti. 3-1

Sturridge 66. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci takımının 4. golünü attı. 4-1

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilir, "Maç Merkezi" farkıyla anlık takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada İLK TEHLİKE. Sturridge'in derinlemesine pasında Kayserispor savunmasının anlaşmazlığı sonucu bir anda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth'un vuruşunda İsmail topu kornere çeldi.

4. dakikada AZ FARKLA AUT. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa arka direğe doğru ortasını yaptı, Sturridge'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

GOL: 7. dakikada Abdulkadir'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Sörloth, Osman Can'dan sıyrıldıktan sona müsait durumda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

11. dakikada Ani gelişen Trabzonspor atağında Sörloth'un pasına topla buluşan Sturridge, rakibinden sıyrılıp vuruşunu yapmak isterken son anda Kayserispor savunması araya girdi ve topu kornere gönderdi.



14. dakikada Abdulkadir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sturridge, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama İsmail iki hamlede topun sahibi oldu.

27. dakikada KAYSERİSPOR'DA ANİ ATAK. Kravets'in pasında Emre Demir ceza sahası yayının gerisinden sol ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ama top az farkla yandan dışarı gitti.

28. dakikada KAYSERİSPOR KALESİNDE TEHLİKE. Abdulkadir'in pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, kaleciden de sıyrılıp sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama son anda Mert girdi araya.

31. dakikada DİREKTEN DÖNDÜ. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Sörloth kale önünde kafayı vurdu ama top üst direkten geri geldi.

35. dakikada Abdulkadir'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sturridge, şık bir hareketle rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ama top uzak köşeden dışarı gitti.

GOL: 37. dakikada Saniyeler önce kale ağzında net bir pozisyondan yararlanamayan Nwakaeme, bu kez Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topu önüne aldığı ve yaptığı sert vuruşla İsmail'i avladı. 2-0

GOL: 43. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Trabzonspor savunması az adamla yakalandı. Hasan Hüseyin, şık bir pasla savunma arasına koşu yapan Ömer Uzun'u topla buluşturdu ve o da kayarak yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 2-1

İlk yarı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL: 47. dakikasında Emre'nin kaptırdığı top sonrası ani gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına atılan topu alan Sörloth, ceza sahası içinde Osman Can'dan sıyrıldıktan sonra kendisinden daha müsait pozisyondaki Sturridge'e aktardı pasını ve İngiliz oyuncu bu ikramı geri çevirmedi.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail, Ramazan, Hasan Hüseyin, Osman, Yasir, Emre, Ömer, Mert, Djedje, Ziya, Kravets.

Gol: Dk. 7 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme (Trabzonspor) Dk. Ömer Uzun (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar

Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki 11'e bu hafta da görev verdi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve cezalı Yusuf Sarı kadroda yer almadı. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Abdulkadir Parmak'a doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu.

Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.

Ağaoğlu, müzede açılışta

Trabzon Şamil Ekinci Müzesi’nin dış cephesinde bulunan ve şampiyonluklar simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı.

Açılışa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kuruculardan Nizamettin Algan ve eski başkanlardan Salih Erdem ile Özkan Sümer, eski yöneticiler ve yetkili kurulların temsilcileri katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, rölyeflerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun da günün anısına katılımcılara plaket hediye etti.

Taraftar fazla ilgi göstermedi

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Medical Park Stadı'nda geniş boşluklar gözlenirken az sayıda İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzon deplasmanına 10 eksikle gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, Kravets ve Djedje olmak üzere 2 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.

Kaynak: AA