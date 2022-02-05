Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.
Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.
Son 5 maçta 5 galibiyet alarak önemli bir çıkış yakalayan Kasımpaşa'nın ise 27 puanı bulunuyor.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i
Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Etiketler: Trabzonspor Kasımpaşa Süper Lig
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