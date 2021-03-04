Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında son bulan Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı karşılaşmaların 14'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan ve 6'sını kaybeden bordo-mavililer, hanesine 48 puan yazdırdı. Trabzonspor, 28. haftaya 4. sırada girdi.

Son 6 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yaptığı 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 29 puanla 14. sırada yer aldı.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı.

Trabzonspor'da 4 eksik

Bordo-mavililerde bu maç öncesi önemli eksikler var. Abdülkadir Ömür, Trondsen, Kamil Ahmet ve Vitor Hugo'nun sakatlıkları sürüyor.

Kasımpaşa'da 8 eksik

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncuların sayısı dikkati çekiyor. İstanbul ekibi, 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bordo-mavili takım karşısında forma giyemeyecek.

Derrick Luckassen kırmızı kart, Aytaç Kara ise sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in yanı sıra uzun süre önce kadro dışı bırakılan Fode Koita, müsabakada görev yapamayacak.

Öte yandan Isaac Thelin ile Erdem Canpolat da rahatsızlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak.

24. randevu

Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul'da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlarda eşitlik

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan, Baker (Flavio) Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.