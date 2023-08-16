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Spor
DHA 16.08.2023 14:20

Trabzonspor kadrosunu güçlendiriyor

Trabzonspor, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlarken, Fatih Karagümrük’ten Rayyan Baniya’yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor kadrosunu güçlendiriyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, ligin 2. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına varılan ve İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Savunmaya Rayyan Baniya

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.

Oyuncu yerli statüsünde görev alıyor.

Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor. Bruno Petkovic transferinin tamamlanması için de kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler sürüyor.

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