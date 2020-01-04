Trabzonspor’da Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün istişare toplantısı düzenlendi.

İstişare toplantısına bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu,yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Sadri Şener ile Salih Erdem, kurucu üyelerden Nizamettin Algan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve üyeleri, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer ve üyeleri, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve üyeleri ile eski asbaşkanlarımızdan Haşim Sayitoğlu, Ömer Gürsoy ve Erol Tuna ve eski yöneticilerimizle birlikte TFF Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyükaydın ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu katıldı.

Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonucunda, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yönetim kurulunun aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.

Kaynak: TRT HABER