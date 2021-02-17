Ligin ilk yarısında 5. haftada sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, 7. haftada da Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olarak puan çıkaramayan Karadeniz ekibi, bu maçların rövanşını kayıpsız geçmek istiyor.

Bu kez rakipleri karşısında puan kaybetmek istemeyen bordo-mavililerin bu maçlardan alacağı sonuçlar zirve yarışına da büyük etkisi olacak.

Galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istiyor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında kazanması halinde ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaracak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

10 eksik

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi 10 eksik bulunuyor.

Karadeniz ekibinde cezalı Nwakaeme'nin yanı sıra Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor. 6 futbolcu da Covid 19 testi pozitif çıkmasından dolayı takımda yer alamayacak.

Trabzonspor'da 18 yaşındaki kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın kadroya dahil edilecek.