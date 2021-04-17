Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 49 puanla 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz..