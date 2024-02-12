Trabzonspor Hatayspor'u ağırlıyor

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden Trabzonspor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

37 puanlı bordo mavili ekip, bu kez de ligde kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

28 puanlı Atakaş Hatayspor ise ligde 10 maç süren galibiyet hasretine son verdikten sonra yükselişe geçti.

Atakaş Hatayspor, ligdeki galibiyet serisini zorlu Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi ve riskli bölgeden olabildiğince uzaklaşmayı hedefliyor.

İlk yarıda oynanan maçı Hatayspor 3-2 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz..

Stat: Papara Park.

Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandes, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Cemal Sertel, Görkem Sağlam, Matondo, Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil Dervişoğlu.