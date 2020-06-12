Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir, Maç Merkez'inden anlık takip edebilirsiniz.

Fırtına kayıp istemiyor

Araya, 53 puanla lider giren Trabzonspor, kalan 8 haftalık bölümün ilk maçında Göztepe'ye konuk olacak. Bordo-mavili takım şampiyonluk hedeflerken, takipçileri de aynı hedefi kovalıyor.

Medipol Başakşehir, bordo mavili takım ile aynı puanda, Galatasaray 3, Demir Grup Sivasspor 4 puan farkla şampiyonluğu hedefliyor. Trabzonspor, İzmir deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

Göztepe maçı öncesi Trabzonspor'da Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı çalışan Jose Sosa'nın da forma giymesi zor görünüyor.

Göztepe iddialı

Ev sahibi Göztepe de karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor.

Son üç sezonda Trabzonspor karşısında beş maçın üçünü kazanan sarı-kırmızılı takım, yine kazanmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Koronavirüs arasına 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyeti ile giren Göztepe 37 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Da Costa, Pereira, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth