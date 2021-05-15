Trabzonspor 45. dakikada Ekuban ile 1-0 öne geçiyor. Ekuban, Bakasetas'ın pasında kale önünden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor.

38 puanı bulunan Gençlerbirliği ise 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi veriyor. Kırmızı siyahlıların Süper Lig'deki kaderi de bu müsabakanın ardından belli olacak.

Gençlerbirliği'nin karşılaşmadan 3 puanla ayrılmaktan başka şansı yok.

Ancak Ankara ekibinin ligde kalmak için sadece Trabzonspor'dan 3 puan alması yetmiyor, Hes Kablo Kayserispor'un da Fenerbahçe karşısında kaybetmesi gerekiyor.

Karşılaşmaya TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı üzerinde Nwakaeme'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top direğin yakınından kornere çıktı.

16. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt, topun sahibi oldu.

17. dakikada Ayite'nin ceza alanı dış sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çeldi.

19. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Nordfeldt'in müdahale ettiği top üst direkten döndü.

20, dakikada Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Nordfeldt yatarak topu bir kez daha çeldi.

21. dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe atışında, Hugo'nun kafa vuruşunda savunmada Sefa Yılmaz'ın uzaklaştırdığı top Edgar'ın önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Nordfeldt, tehlikeyi önledi.

32. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Nordfeldt, topu güçlükle kornere çeldi.

GOL - 45. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Bakasetas'ın pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında rakibinden sıyrılan Ekuban, düzgün vuruşla direk dibinden topu ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.