Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor.

38 puanı bulunan Gençlerbirliği ise 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi veriyor. Kırmızı siyahlıların Süper Lig'deki kaderi de bu müsabakanın ardından belli olacak.

Gençlerbirliği'nin karşılaşmadan 3 puanla ayrılmaktan başka şansı yok.

Ancak Ankara ekibinin ligde kalmak için sadece Trabzonspor'dan 3 puan alması yetmiyor, Hes Kablo Kayserispor'un da Fenerbahçe karşısında kaybetmesi gerekiyor.

Karşılaşmaya TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.