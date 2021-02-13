Trabzonspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle ligin zirvesine ortak olan Trabzonspor üst üste altıncı galibiyetini almak için sahaya çıktı.
Süper Lig'de 23 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililerin 42 puanı var.
Teknik direktör Sa Pinto yönetimindeki ilk galibiyetini Göztepe'ye karşı alan Gaziantep Futbol Kulübü ise ligde 10 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 38 puanı topladı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken,
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Oğuz, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet.
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