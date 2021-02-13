Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle önemli ivme yakalayan Trabzonspor, son 8 maçta sahadan 7 galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, zirve tırmanışını sürdürmek için maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Teknik direktör Sa Pinto yönetimindeki ilk galibiyetini Göztepe'ye karşı alan Gaziantep Futbol Kulübü ise üst sıralardan kopmamak adına kayıp yaşamak istemiyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, hanesine 42 puan yazdırdı. Gaziantep temsilcisi ise 10 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 38 puanı topladı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken,

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Oğuz, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet.