Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Lige Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep Futbol Kulübü ise son 2 haftada 2 beraberlik elde etti. Kırmızı siyahlılar da hedef Trabzonspor'u yenip çıkış yakalamak.
Lige Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Bordo Mavililer, Yukatel Denizlispor ile berabere kaldı. Ligin ilk 2 haftasında sadece 1 puan toplayan Bordo Mavililer'de Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moraller yerine geldi.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet.
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.
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