Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Lige Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep Futbol Kulübü ise son 2 haftada 2 beraberlik elde etti. Kırmızı siyahlılar da hedef Trabzonspor'u yenip çıkış yakalamak.

Lige Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Bordo Mavililer, Yukatel Denizlispor ile berabere kaldı. Ligin ilk 2 haftasında sadece 1 puan toplayan Bordo Mavililer'de Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moraller yerine geldi.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet.

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.