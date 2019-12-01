Spor
Trabzonspor Galatasaray maçı başladı01 Aralık 2019 Pazar 18:59 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 19:03
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda başlayan karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor Galatasaray karşılaşması TRT RADYO1'den canlı yayınlanıyor.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Trabzonspor maç Galatasaray