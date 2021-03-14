Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

26 puanla 19. sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise son yedi maçında sadece bir kere kazanabildi.

Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor. Bordo mavililer ligde 51 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo1'den naklen dinleyebilirsiniz...